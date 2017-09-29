Дмитрий Аленичев: "Ничья с "Ливерпулем" - отличный результат, на "пять с плюсом"

Бывший хавбек и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что доволен игрой красно-белых с "Ливерпулем" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1).

– Как вам ничья "Спартака" с "Ливерпулем" – 1:1?

– Смотрел в прямом эфире. Специально поставил будильник – у нас ведь в это время уже без пятнадцати два ночи. Проснулся, включил телевизор. Отличный результат, я считаю. В команде много травмированных, не лучшее психологическое состояние на фоне неудач в чемпионате. И учитывая то, как проходила встреча, результат на "пять". Даже на "пять с плюсом"!

"Ливерпуль" сам виноват, что упустил столько моментов, но это не столь важно. Если "Спартак" будет и в дальнейшем так отдаваться на поле, то еще поборется за второе место в группе. Не преувеличиваю. Если поправятся Промес, Глушаков, Зе Луиш, в обеих встречах с "Севильей" можно брать очки. (Вячеслав КОРОТКИН)

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