Дмитрий Аленичев: "Надеюсь, все наши команды будут выходить в плей-офф Лиги чемпионов"

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что ему не нравится количество проходных матчей в групповом турнире Лиги чемпионов. По его словам, все самое интересно проходит на стадии плей-офф.

– У вас не возникает ощущения, что Лига чемпионов затмевает весь остальной футбол, в том числе и международные турниры сборных? Вот уже идут разговоры, что Кубок конфедераций-2017 может стать последним…

– У меня нет ответа про будущее этого турнира – нужен или нет. А вот в Лиге чемпионов не нравится то, что на групповом этапе много проходных встреч. И если она и превалирует над матчами национальных команд, то это касается уже стадии плей-офф. Там потрясающие сюжеты – взять хотя бы недавние противостояния "Реала" с "Баварией" и "Барселоны" с "ПСЖ".

– С сезона-2018/19 у России будет три клуба в Лиге чемпионов. Как думаете, теперь у нашей страны появится больше шансов чаще попадать в плей-офф?

– Очень хорошо, что представительство в главном клубном турнире Европы увеличится. Желательно, чтобы третий клуб тоже пробивался в группу. И, конечно же, каждый будет ставить перед собой задачу выйти в весеннюю стадию. А вот насколько это реально, пока неясно – зависит от многих факторов, в том числе от комплектования. Но, надеюсь, все наши команды станут как минимум выходить в 1/8 финала. Этого желаю в сезоне-2017/18 и "Спартаку", и ЦСКА – если армейцы пройдут отборочные раунды. Речь ведь идет о престиже всего российского футбола. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полное интервью Дмитрия Аленичева