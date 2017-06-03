Дмитрий Аленичев: "На 99 процентов уверен, что "Зенит" с Манчини попадет в Лигу чемпионов"

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что "Зенит" под руководством Роберто Манчини способен успешно выступить в следующем чемпионате. По его словам, команда должна выйти в Лигу чемпионов.

– В четверг Сергей Фурсенко, который вернулся в "Зенит" после долгого перерыва, заявил, что при Роберто Манчини питерцы точно не останутся без Лиги чемпионов.

– Я знаком с Манчини. И на 99 процентов уверен, что "Зенит" будет играть в Лиге – хотя бы потому, что в следующем году туда попадут три клуба РФПЛ. А уж в призеры сине-бело-голубые точно войдут – в этом нет сомнений ни у меня, ни у всех наших болельщиков. Но Роберто ведь приглашали не для того, чтобы просто попасть в тройку, а для победы в чемпионате. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полное интервью Дмитрия Аленичева