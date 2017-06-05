Дмитрий Аленичев: "Криштиану Роналду - гений, но Месси все-таки ставлю выше"

Бывший главный тренер "Арсенала" и "Спартака" Дмитрий Аленичев, заключивший двухлетний контракт с "Енисеем", в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов. По словам наставника, оборона "Ювентуса" сыграла крайне слабо.

– Пара вопросов не по "Енисею". В финале Лиги чемпионов вы в интервью "СЭ" ставили на победу "Ювентуса" 2:1. Почему, на ваш взгляд, у туринцев не получилось взять трофей?

– Честно говоря, никак не ожидал такого провала в их обороне. Защита сыграла крайне слабо, да и Буффон не выручил. Второй тайм команда Аллегри просто провалила, хотя до перерыва смотрелась предпочтительнее.

– Криштиану – гений?

– Конечно. Но Месси все-таки ставлю выше Роналду. (Вячеслав КОРОТКИН)