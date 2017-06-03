Дмитрий Аленичев: "Какое-то преимущество у Аллегри над Зиданом есть"

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри обладает преимуществом над наставником "Реала" Зинедином Зиданом. 3 июня специалисты встретятся в финале Лиги чемпионов.

– Что скажете о тренере "Старой синьоры" Аллегри?

– В Италии он все всем доказал. Провел хорошую работу в "Милане", добился серьезных результатов с "Юве" после ухода Конте. Хотя, пожалуй, плеяда лучших специалистов сейчас находится в Англии. И если Аллегри выиграет в финале, то вполне допускаю, что он тоже отправится в премьер-лигу.

– Бытует мнение, что как тактик Аллегри превосходит Зидана. Согласны?

– Возможно. Ни для кого не секрет, что итальянцы в этом плане превосходят испанцев, французов, англичан. Так что, какое-то преимущество у Аллегри перед Зиданом есть. Но не думаю, что это имеет ключевую роль в финале. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полное интервью Дмитрия Аленичева