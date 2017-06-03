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Дмитрий Аленичев: "Аллегри не будет объяснять защитникам, как действовать против Роналду"

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не нужно объяснять игрокам обороны, как действовать против форварда "Реала" Криштиану Роналду в финале Лиги чемпионов. Поединок состоится 3 июня в Кардиффе.

– Представим, что вы оказались на месте Аллегри и даете футболистам установку. Что сказали бы защитникам по поводу Криштиану?

– Думаю, главный тренер не будет дополнительно разъяснять Бонуччи или Кьеллини, как действовать против Роналду. Все ведь смотрят футбол, прекрасно знают сильные и слабые (хотя их почти нет) стороны португальца. Просто нужно располагаться к нему как можно ближе, не давать свободно принимать мяч, не позволять разгоняться, лишать простора. Плюс форвард "Реала" очень опасен в чужой штрафной, особенно при подключениях Марселу с фланга. В такие моменты за ним нужен глаз да глаз. Выключишься на долю секунды – Роналду может и на опережение сыграть, и за счет высокого прыжка здорово пробить головой. Но оборона туринцев все это знает. Зачем Аллегри еще раз это повторять? (Вячеслав КОРОТКИН)

Полное интервью Дмитрия Аленичева

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