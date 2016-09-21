13:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дисквалификация Кудряшова в Лиге чемпионов сокращена до одного матча

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Техматчевая дисквалификация защитника "Ростова" Федора Кудряшова в групповом турнире Лиги чемпионов сокращена до одной игры. Об этом "СЭ" рассказал юрист Михаил Прокопец. Таким образом, Кудряшов сможет принять участие в игре против ПСВ 28 сентября. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Кудряшов был удален в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1), за что и был дисквалифицирован на три игры с формулировкой "за жестокое поведение".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kostromich

В кои-то веки отстояли свои права

14:09

King's Bounty IIII

Отлично !

14:05

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