Дисквалификация Кудряшова в Лиге чемпионов сокращена до одного матча

Техматчевая дисквалификация защитника "Ростова" Федора Кудряшова в групповом турнире Лиги чемпионов сокращена до одной игры. Об этом "СЭ" рассказал юрист Михаил Прокопец. Таким образом, Кудряшов сможет принять участие в игре против ПСВ 28 сентября. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Кудряшов был удален в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1), за что и был дисквалифицирован на три игры с формулировкой "за жестокое поведение".