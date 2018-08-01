Директор ПАОК: "Спартак" - серьезный соперник, но мы хотим пройти его"

Директор футбольного клуба ПАОК Люош Михел - о выходе клуба из Салоник в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где предстоит встреча со "Спартаком".

- Мы понимаем, что в следующем раунде нас ждет сильный соперник, но ПАОК намерен оказать ему серьезное сопротивление, - сказал Михел. - Думаю, со "Спартаком" будем бороться на равных. Сейчас нужно отдохнуть, отпраздновать победу над "Базелем", а с завтрашнего дня команда начнет подготовку к матчам против москвичей.

Из их состава хорошо знаю Луиза Адриану по выступлениям за "Шахтер", ряд футболистов красно-белых играли на ЧМ-2018 в составе сборной России и показали высокий уровень. Мы уважаем "Спартак", но хотим не опозорить имя ПАОК и пройти в следующий круг.

Первый матч пары пройдет в Греции в среду, 8 августа, ответный - в Москве во вторник, 14 августа. (Иван ТОРОПЦЕВ)