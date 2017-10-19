Диогу Гонсалвеш: "Все еще верю, что "Бенфика" может выйти в плей-офф"

Нападающий "Бенфики" Диогу Гонсалвеш после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (0:1) отметил, что не нервничал несмотря на дебют. Также он надеется, что его команде удастся выйти в плей-офф.

- Я был в порядке во время своего дебюта, никаких нервов, - цитирует пресс-служба УЕФА Гонсалвеша. - Мы начали хорошо против очень хорошей команды. У нас были шансы забить, но ими не воспользовались, и в итоге пропустили один мяч, но я все еще верю, что мы можем добиться своей цели. Осталось три игры, давайте сосредоточимся на них. Я доволен своим дебютом, но мы не заслужили поражения.