Динора Сантана: "Дани Алвес сейчас лучше, чем он был в 25 лет"

Агент защитника "Ювентуса" Дани Алвеса Динора Сантана считает, что футболист играет сейчас лучше, чем в 25 лет. 33-летний бразилец вчера в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Монако" (2:0) сделал две голевые передачи.

- На мой взгляд, Дани Алвес сейчас даже лучше, чем он был в 25 лет, - цитирует Tuttomercatoweb Сантану. - Вот, где проявляется профессионализм, потому что он уделяет большое внимание всему, начиная от подготовки ко сну. Я не удивлена его игрой. Конечно, каждый матч имеет свою собственную историю, но даже в начале сезона он играл очень хорошо. Он - чемпион и пришел в "Юве", чтобы выиграть все возможные трофеи.

Трансляция матча "Монако" - "Ювентус"