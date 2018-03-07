Дино Дзофф: "Ювентус" сильнее "Тоттенхэма", у него есть все необходимое, чтобы выйти в четвертьфинал"

Известный итальянский голкипер и тренер Дино Дзофф считает, что "Ювентус" сильнее "Тоттенхэма". Эти команды встретятся в ответном матче четвертьфинальной стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече в Турине был зафиксирован ничейный результат 2:2. Дзофф играл в "Ювентусе", а затем тренировал эту команду.

– Для меня нет никаких сомнений, что "Ювентус" более сильная команда, чем "Тоттенхэм", – цитирует ilBrancoNero.com Дзоффа. – У "Ювентуса" есть все необходимое, чтобы выйти в четвертьфинал. У команды много опытных игроков.