Динияр Билялетдинов: "Рома" лишит пространства и Салаха, и всю атаку "Ливерпуля"

Бывший полузащитник "Эвертона" и сборной России Динияр Билялетдинов выразил свое мнение об ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов между "Ромой" и "Ливерпулем". Первый матч завершился домашней победой англичан со счетом 5:2.

- Давайте вспомним предыдущий раунд, когда итальянцы выбили "Барселону" - фаворита в таких играх не бывает, - считает Билялетдинов. - Даже "Реал" вчера чудом прошел "Баварию".

- Но возможно настроить команду на второй подвиг подряд?

- "Роме" нечего терять, ей будет легче психологически. При этом нельзя давать англичанам разбежаться. Римляне попытаются строго сыграть в обороне. Не думаю, что сами они смогут создать много моментов у ворот "Ливерпуля", но при этом нас ждет битва.

- Салах способен повторить шоу недельной давности, когда нападающий к дублю добавил две голевые передачи?

- Думаю, сегодня хозяева не дадут пространства не только египтянину, но и всей атакующей линии красных. (Александр ЕФИМОВ)