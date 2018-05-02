Динияр Билялетдинов: "Рома" лишит пространства и Салаха, и всю атаку "Ливерпуля"

Бывший полузащитник "Эвертона" и сборной России Динияр Билялетдинов выразил свое мнение об ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов между "Ромой" и "Ливерпулем". Первый матч завершился домашней победой англичан со счетом 5:2.
- Давайте вспомним предыдущий раунд, когда итальянцы выбили "Барселону" - фаворита в таких играх не бывает, - считает Билялетдинов. - Даже "Реал" вчера чудом прошел "Баварию".
- Но возможно настроить команду на второй подвиг подряд?
- "Роме" нечего терять, ей будет легче психологически. При этом нельзя давать англичанам разбежаться. Римляне попытаются строго сыграть в обороне. Не думаю, что сами они смогут создать много моментов у ворот "Ливерпуля", но при этом нас ждет битва.
- Салах способен повторить шоу недельной давности, когда нападающий к дублю добавил две голевые передачи?
- Думаю, сегодня хозяева не дадут пространства не только египтянину, но и всей атакующей линии красных. (Александр ЕФИМОВ)
bkukurin
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21:53
клад555
Serenky25 Беляш. Спать ложись...и ты рядышком!)
21:43
Serenky25
Беляш. Спать ложись.
21:41