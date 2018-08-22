"Динамо Загреб" в гостях сыграло вничью с "Янг Бойз" в матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов

Загребское "Динамо" в гостях сыграло вничью (1:1) с "Янг Бойз" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Голом в составе гостей отметился нападающий Мислав Оршич, у хозяев отличился защитник Кевин Мбабу.

Ответный матч состоится 28 августа.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Динамо З" (Хорватия) - 1:1 (1:1)

Голы: Мбабу, 2 (1:0). Оршич, 40 (1:1).

"Янг Бойз" (Швейцария): фон Балльмоос, фон Берген, Бенито, Вютрих, Мбабу, Сулеймани, Саного, Соу, Нгамале (Нсаме, 81), Фасснахт (Эбишер, 70), Оаро.

"Динамо З" (Хорватия): Загорац, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Стоянович, Адеми, Гояк, Гавранович (Будимир, 74), Хайрович (Кондзер, 83), Оршич, Ольмо (Шуньич, 86).

Предупреждения: Саного, 14. Теофиль-Катрин, 42. Гавранович, 67.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

22 августа. Берн. Стадион "Stade de Suisse Wankdorf".

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