"Динамо" вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Московское "Динамо" сыграло вничью с "Маккаби" из Хайфы в ответном матче 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА - 1:1. Первая игра завершилась нулевой ничьей, и израильский клуб прошел в следующую стадию за счет гола на выезде.

Юношеская лига УЕФА

Путь чемпионов

2-й раунд

Ответный матч

"ДИНАМО" (Россия) - "Маккаби" Х (Израиль) - 1:1 (0:0)

Голы: Седых, 55 (1:0). Арад, 64 (1:1).

"Динамо": Жириков, Ненахов, Матвейчук, Калугин, Евгеньев, Лелюхин, Обольский, Седых, Терехов (Бурыкин, 86), Москвичев (Демьянов, 80), Денисов.