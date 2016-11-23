"Динамо" вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Московское "Динамо" сыграло вничью с "Маккаби" из Хайфы в ответном матче 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА - 1:1. Первая игра завершилась нулевой ничьей, и израильский клуб прошел в следующую стадию за счет гола на выезде.
Юношеская лига УЕФА
Путь чемпионов
2-й раунд
Ответный матч
"ДИНАМО" (Россия) - "Маккаби" Х (Израиль) - 1:1 (0:0)
Голы: Седых, 55 (1:0). Арад, 64 (1:1).
"Динамо": Жириков, Ненахов, Матвейчук, Калугин, Евгеньев, Лелюхин, Обольский, Седых, Терехов (Бурыкин, 86), Москвичев (Демьянов, 80), Денисов.