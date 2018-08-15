"Динамо" троллит "Спартак" после вылета красно-белых из Лиги чемпионов. Видео

Пресс-служба "Динамо" пошутила над "Спартаком" после вылета красно-белых из Лиги чемпионов. Бело-голубые в Твиттере выложили момент из матча 30-го тура чемпионата России сезона-2017/18, в котором Евгений Луценко с пенальти забил мяч в спартаковские ворота.

Тогда "Спартак" проиграл "Динамо" со счетом 0:1. Красно-белые из-за этого поражение пропустили на второе место ЦСКА и не смогли пробиться в Лигу чемпионов напрямую.

"Спартак" не смог пройти отбор турнира, уступив греческому ПАОК в 3-м раунде по сумме двух встреч - 2:3, 0:0.