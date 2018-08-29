"Динамо - г****". Футболист киевлян после матча показал сообщение от болельщика

Футболист киевского "Динамо" Виктор Цыганков показал сообщения в Инстаграме, которые он получил от одного и того же болельщика до и после матча с "Аяксом" (0:0).

Киевляне сыграли вничью с голландским клубом в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Клуб из Амстердама вышел в групповой этап этого турнира, обыграв "Динамо" со счетом 3:1 по сумме двух встреч.

Перед матчем болельщик выразил надежду на то, что футболистам удастся выйти в групповой этап турнира: "Удачи, брат, верю в то, что вы это сделаете".

А после игры фанат был так расстроен, что написал футболисту: "Динамо" – г****".

Все о Лиге чемпионов – здесь