Димитриос Пелкас: "ПАОК еще ничего не добился. Матч в Москве будет "финалом"

Нападающий ПАОК Димитриос Пелкас после матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (3:2) отметил, что команда пока ничего не добилась в этом противостоянии. По его словам, ответная игра в Москве станет для клуба "финалом".

- Это был очень хороший матч, напряженный, - приводит sport24.gr слова Пелкаса. - В этой игре мы добились много и в то же время ничего. Все начнинается заново. Мы должны показать гораздо больше, чтобы выиграть и пройти в следующий раунд. Необходимо быть дисиплинированными и сконцентрированными, это наиболее важные элементы в ответной игре.

Мы мечтаем попасть в Лигу чемпионов. Каждый должен превзойти себя, чтобы команда прошла дальше. Мы еще ничего не сделали. В Москве для нас будет "финал".