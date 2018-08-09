03:40 | Футбол — Лига чемпионов

Димитриос Лимниос: "Матч со "Спартаком" я никогда не забуду"


Нападающий ПАОК Димитриос Лимниос после матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (3:2) отметил, что команда победила благодаря болельщикам. Форвард забил один из мячей, сравняв счет в этой игре.

- Это был матч, который я никогда не забуду, - приводит sportime.gr слова Лимниоса. - Стадион был полон и придал нам импульс для успеха. Теперь мы видим, что можем продолжать мечтать о Лиге чемпионов. 

Когда анализировали игру "Спартака", то увидели, что в атаке у них несколько опасных игроков. Думаю, нам удалось с ними справиться. Бюджет "Спартака" в два раза больше нашего, но сегодня деньги не играли в футбол. ПАОК одержал большую победу.

В первые 20 минут нас не было на поле, но комада отреагировала на это. Выиграли со счетом 3:2 и теперь сохраняем позитивный настрой перед поездкой в Россию.

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