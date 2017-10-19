Димитри Оберлен: "У меня было три момента для взятия ворот. Хорошо, что хоть один мяч забил"

Нападающий "Базеля" Димитри Оберлен после победы над ЦСКА (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов отметил, что тренер в перерыве попросил ловить армейцев на контратаках.

– Мы давили на соперника с первой минуты матча, – сказал Обелин. – Знали, что ЦСКА будет стараться играть повыше. В конце встречи у меня было три отличных момента для взятия ворот, но я слишком долго думал. Обидно, потому, что такой шанс выпадает не каждый раз, и нужно быть к нему готовым. Хорошо, что хоть один мяч удалось забить. Я доволен, что использовал свой шанс.

– Что говорил вам тренер в перерыве?

– Он попросил нас продолжать в том же ключе, действовать так же, как и в первом тайме. Постараться поймать соперника на контратаках. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"