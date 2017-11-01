Диктор стадиона "Севильи" приветствовал не допущенных на стадион болельщиков "Спартака"

Диктор стадиона "Рамон Санчес Писхуан" перед началом матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком" на русском языке поприветствовал болельщиков московской команды, сообщает в Твиттере журналист ТАСС Максим Алланазаров. Напомним, ранее УЕФА запретил пускать на арену в Севилье поклонников российской команды из-за ракетницы выпущенной на поле в игре с "Марибором".

Отметим, что некоторым поклонникам красно-белых удалось попасть на игру.

- Мы особенно рады приветствовать гостей из Москвы. Надеемся, вам понравится, - было объявлено по стадиону перед началом игры.

К 58-й минуте игры "Севилья" ведет со счетом 1:0.

Объявление по стадиону: "мы особенно рады приветствовать гостей из Москвы. Надеемся, вам понравится". – Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 1 ноября 2017 г.

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак"