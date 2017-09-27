Диегу Коста присутствует на матче "Атлетико" – "Челси"

Нападающий Диегу Коста присутствует на матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" – "Челси"​. Вчера мадридцы объявили о том, что экс-форвард "синих" подписал контракт с "матрасниками". Испанец присоединился к "Атлетико", но играть сможет с первого дня зимнего трансферного окна – 1 января 2018 года.

Диегу Коста защищал цвета "Атлетико" с 2010 по 2014 год, после чего "Челси" купил его за 38 миллионов евро.

В составе лондонцев он провел в общей сложности 120 матчей и забил 59 голов, причем все три предыдущих сезона завершал в качестве лучшего бомбардира клуба. С "Челси" он выиграл два чемпионата Англии и Кубок Лиги.