23:25 12 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Диего Симеоне: "Все игроки "Атлетико" готовы биться с ПСВ"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне ждет упорной борьбы от соперника в матче 1-го тура Лиги чемпионов против ПСВ. Встреча состоится во вторник в Голландии и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Почти все игроки здоровы и готовы сражаться, в том числе и резервисты, - цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне. - У нас есть четкий план на игру с ПСВ, который мы можем адаптировать в случае необходимости по ходу матча. Мы готовы к напряженной борьбе и сделаем завтра все, что в наших силах. Эта игра немного отличается от недавней встречи с ПСВ в плей-офф Лиги чемпионов, так как тогда у нас были матчи дома и на выезде.

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