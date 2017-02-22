Диего Симеоне: "Возвращаюсь в Мадрид с широкой улыбкой"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после победы над "Байером" (4:2) в гостевом первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что команда могла побеждать даже с более крупным счетом. По словам аргентинца, он возвращается в Мадрид в хорошем настроении.

– Когда играешь в гостях, важно верить в свои силы, и мы верили, – приводит официальный сайт УЕФА слова Симеоне. – Мы могли выиграть даже с более крупным счетом, но вратарь "Байера" дважды здорово отбил хорошие удары Гризманна.

Кевин Гамейро никогда не играл за "Атлетико" лучше, чем сегодня. Гризманн тоже действовал здорово. Могу вернуться в Мадрид с широкой улыбкой.

Во втором матче "Байеру" будет нечего терять, поэтому нужно быть осторожными. Но нашей сегодняшней игрой мы можем быть довольны.