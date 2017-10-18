Диего Симеоне: "В матче с "Карабахом" все неожиданно получилось"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Карабаха" (0:0) отметил, что команда упустила возможности для победы в первом тайме. Также наставник мадридцев похвалил голкипера соперника Ибрахима Шехича.

- Да, неожиданно получилось. В первом тайме мы упустили несколько моментов, - приводит Azerisport слова Симеоне. - Во втором боялись потерять очки и было давление. Но мы исправим ситуацию. Хотим прибавить, но для этого надо работать.

Хочу отметить игру голкипера "Карабаха". Он отразил реальные угрозы. Они хорошо использовали пустоты в нашей обороне. Также "Карабах" довольно опасно переходит из обороны в атаку.

Потерял "Атлетико" два очка или заработал одно? Не хочу комментировать такие вопросы. Для этого есть журналисты, которые могут нас критиковать. Нам нужны были три очка, и соперник искал возможность в контратаках, но этого у него не получилось.