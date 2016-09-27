Диего Симеоне: "Торрес будет важным игроком в матче против "Баварии"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне ждет сложного матча против "Баварии" в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Также он выразил уважение к наставнику мюнхенцев Карло Анчелотти.

- Это будет жесткая игра, обе команды делают ставку на атаку, - цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне. - На поле будет мало свободного пространства. Фернандо Торрес является важным игроком в подобных встречах. Я сильно уважаю Анчелотти, как человек, и того, что он достигнут. Я знал его как игрока, когда я был молод, и он был немного старше. Он спокойный характер. Там нет правильного способа быть: люди живут игры, как они считают нужным, и это то, что мы делаем.