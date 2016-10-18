Диего Симеоне: "Торрес будет в стартовом составе на матч с "Ростовом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" отметил, что думает только о предстоящей встрече. По словам наставника, всеобщее восхищение от игры команды можно легко перечеркнуть одним неудачным матчем, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Выйдет ли завтра на поле Торрес?

– Да, я рассчитываю выпустить его в стартовом составе.

– "Атлетико" показывает отличный футбол в этом сезоне. Как успех и всеобщее восхищение влияют на команду?

– Все хорошие воспоминания остались в прошлом. Футбол всегда требует от тебя новых результатов. Это всегда новые горизонты – надо забыть о прошлом и готовиться к следующему матчу. В том числе и к тому, что он может оказаться не столь удачным, и тогда последует критика.

– Каковы перспективы Анхеля Корреа? Он пока получает мало игрового времени...

– Касательно Анхеля, мы пробовали его, например, в Сан-Себастьяне на непривычной позиции – не той, к которой он привык в Аргентине. Сейчас мы встраиваем его в систему, и пробуем его на разных позициях. Он может играть и на фланге, и в центре, и второго нападающего. Это наша с ним работа – мы пытаемся найти наилучший вариант, и я уверен в его блестящем будущем как игрока.

– Команда показывает отличный атакующий футбол. Сложно ли вам выбирать состав из такого большого количества отличных исполнителей?

– Я бы действительно поставил в стартовом составе 14-15 игроков, но такой возможности нет. Перед игрой я выбираю, какой стиль нам подойдет в данном конкретном матче, в зависимости от этого – какие игроки выходят на поле. Главное это победа, а не то, какие именно игроки оказываются в составе.