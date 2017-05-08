Диего Симеоне: "Шансы в игре с "Реалом" у нас будут"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что его команда еще может попасть в финал Лиги чемпионов. В первом полуфинале "Атлетико" уступил "Реалу" со счетом 0:3.

– У нас было сложное начало сезона, порой не хватало последовательности, которой славился клуб всегда, – цитирует AS Симеоне. – Осталось не так много матчей, и мы хотим как можно скорее обеспечить себе третье место в чемпионате Испании. Я доволен тем, что мы можем порадовать болельщиков. Ближайший матч с "Реалом" будет очень сложным. Для многих задача выхода в финал была бы невыполнимой, но не для нас. Я говорил ребятам, что будет сложно, поскольку мы встречаемся с лучшей командой в мире, которая забивает в каждом матче. Я уверен в своей команде. Мы понимаем, что шансы у нас будут.