09:51 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Диего Симеоне: "Шансы в игре с "Реалом" у нас будут"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что его команда еще может попасть в финал Лиги чемпионов. В первом полуфинале "Атлетико" уступил "Реалу" со счетом 0:3.

– У нас было сложное начало сезона, порой не хватало последовательности, которой славился клуб всегда, – цитирует AS Симеоне. – Осталось не так много матчей, и мы хотим как можно скорее обеспечить себе третье место в чемпионате Испании. Я доволен тем, что мы можем порадовать болельщиков. Ближайший матч с "Реалом" будет очень сложным. Для многих задача выхода в финал была бы невыполнимой, но не для нас. Я говорил ребятам, что будет сложно, поскольку мы встречаемся с лучшей командой в мире, которая забивает в каждом матче. Я уверен в своей команде. Мы понимаем, что шансы у нас будут.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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