09:48 | Футбол — Лига чемпионов

Диего Симеоне: "Считаю Гризманна лучшим игроком года"

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Главный тренер "Атлетико"  Диего Симеоне отметил вклад нападающего Антуана Гризманна в победу над "Брюгге" (3:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Француз в этой встрече оформил дубль.

– В прошлом сезоне Гризманн был лучшим футболистом мира, – цитирует AFP Симеоне. – Он выиграл чемпионат мира, Лигу Европы, Суперкубок Европы. Также он стал вторым в чемпионате Испании, где есть "Реал" и "Барселона". Его уровень нарастал и он достиг такого состояния, к которому стремился. Лично я считаю его лучшим игроком года.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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