Диего Симеоне: "Считаю Гризманна лучшим игроком года"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил вклад нападающего Антуана Гризманна в победу над "Брюгге" (3:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Француз в этой встрече оформил дубль.

– В прошлом сезоне Гризманн был лучшим футболистом мира, – цитирует AFP Симеоне. – Он выиграл чемпионат мира, Лигу Европы, Суперкубок Европы. Также он стал вторым в чемпионате Испании, где есть "Реал" и "Барселона". Его уровень нарастал и он достиг такого состояния, к которому стремился. Лично я считаю его лучшим игроком года.