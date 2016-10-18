Диего Симеоне: "Ростову" трудно забить"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" отметил сильные качества соперника, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– "Ростов" достаточно опасная команда. Отлично играют в обороне, быстрая команда, быстро отбирают мячи и возвращаются в оборону. Им трудно забить, – отметил Симеоне. – У меня нет ассоциаций между матчами с "Ростовом" завтра и "Рубином" в 2013 году. Да, тренер один, но характеристики игроков разные.

Футбол продолжается каждый день, и нам нужно забывать о каждой победе сразу после того, как она произошла. Да, мы хорошо начали сезон, но это нужно подтверждать в каждом матче. Например, завтра.

Торрес? Планирую выпустить его в стартовом составе.