Диего Симеоне: "Ростов" – сильная команда, которая могла сравнять счет"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после победы над "Ростовом" (1:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил силу соперника, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Мадридский клуб набрал 9 очков и лидирует в группе D, опережая "Баварию" (6). У дончан и ПСВ – по одному набранному очку.

– Выходя из раздевалки вы сделали победный жест. Для вас так важна эта победа?

– Ожидался сложный матч, соперник попался трудный. В первом тайме было много атак, но не удавалось забить, и это не давало нам спокойствия. После того как забили, пришло спокойствие, и стало намного проще играть. А что до важности – каждая победа важна.

– Феррейра-Карраско вновь забивает...

– Янник продолжает фееричную голевую серию. Он отлично сыграл в обоих таймах, делал то, что мы отрабатывали на тренировках, прекрасно действовал – и был вознагражден голом.

– Вы ничего не давали сделать "Ростову" большую часть матча. Но в последние пятнадцать минут игра порой шла и у ваших ворот...

– В принципе, мы контролировали игру все время. Правда, в последние четверть часа "Ростов" хорошо включился в атаку, это сильная команда, которая вполне могла сравнять счет. Подключения Наваса привели к некоторым обострениям у наших ворот. Нам пришлось сделать замены – в частности, выпустили Сауля и Тиагу, которые здорово играют головой, попытались увеличить разрыв в счете. Но хорошо и то, что добились минимальной победы.

Трансляция матча "Ростов" – "Атлетико"