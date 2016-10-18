Диего Симеоне: "Ростов" быстро отбирает мяч обратно"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" не стал раскрывать секрет прогресса своих игроков. По словам наставника, просто к каждому нужен свой подход, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Карраско и другие футболисты заметно выросли как игроки за последнее время. В чем ваш секрет как тренера?

– Если это секрет, то я не могу его рассказать, - отметил Симеоне. - Игроки, встраиваясь в систему "Атлетико", растут индивидуально и растут в понимании командной игры. Дело в том, что все взрослеют по-разному. Один добивается большого прогресса уже в 21 год и начинает сразу принимать решения и вести игру. Кто-то взрослеет позже. К каждому нужен индивидуальный подход.

– Как собираетесь сдерживать Азмуна?

– "Ростов" – достаточно опасная команда. Они здорово играют в обороне, а их атакующая группа обладает большой скоростью. При этом они быстро возвращаются в оборону, быстро отбирают мяч обратно себе. Надо обладать инициативой, чтобы забить "Ростову".

– Помните ли вы матч в 2013 году с "Рубином" и что общего между тем "Рубином" и нынешним "Ростовом"?

– Никаких ассоциаций нет, и команды это разные. Хотя тренер у них один, но характеристики футболистов совсем другие, и это определяет разницу.

– В Ростове есть фан-клуб "Реала", и завтра они придут болеть против вас...

– Мы не удивимся, это происходит достаточно часто с клубами, делящими один город.