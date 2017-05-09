Диего Симеоне: "Поражение 0:3 - прекрасный вызов, если сравнивать с двумя поражениями от "Реала" в финалах ЛЧ"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что верит в свою команду. Первая встреча команд на "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

– Если бы мне даже сегодня нужно было мотивировать игроков "Атлетико" на матч с "Реалом" – я бы покинул клуб, – цитирует Marca Симеоне. – В первой игре мы крупно уступили, но новый матч – новая история. В сравнении с двумя поражениями от "Реала" в финалах Лиги чемпионов, отыгрываться со счетом 0:3 – это прекрасный вызов.

Каждый болельщик решает сам для себя, во что ему верить. Мы же знаем ситуацию, в которой находимся, и я доверяю своим подопечным, поскольку уверен, что они проведут прекрасный матч. Могу лишь отметить, что у "Реала" и "Баварии" самые сильные составы на планете.

Отметим, что матч "Атлетико" – "Реал" состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.