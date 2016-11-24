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Диего Симеоне: "Первое место "Атлетико" – результат побед в Голландии и России"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:0) отметил важность выхода в плей-офф с первого места в группе. Специалист также подчеркнул, что команда гарантировала себе первую строчку благодаря выездным победам над "Ростовом" и ПСВ. Напомним, в среду "Бавария" уступила российской команде в гостях (2:3).

– Выход в плей-офф – очень важный шаг для клуба и болельщиков, – приводит официальный сайт УЕФА слова Симеоне. – Мы будем продолжать сражаться и мы этого хотим. Первое место стало результатом побед в Голландии и России. Посмотрите на сегодняшние результаты: победить в России очень сложно. Многие говорили, что это легко, но это совершенно не так. Мы просто поехали туда и сделали свою работу.

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