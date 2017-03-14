Диего Симеоне – об ответном матче с "Байером": "Всегда можно отыграться"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выразил уверенность в том, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Байером" будет похож на первую игру, которая завершилась со счетом 4:2 в пользу мадридцев. При этом специалист не исключил, что соперник сможет отыграться.

- "Атлетико" хочет показать свою игру и хороший футбол. В каждой игре необходимо защищать клубные цвета независимо от турнира, - приводит пресс-служба УЕФА слова Симеоне. - Завтрашний матч не исключение. Наш соперник хорошо играет на контратаках. Эта игра будет сложной. Мне кажется, что она будет похожа на первый матч. Камбек? Всегда есть возможность отыграться.