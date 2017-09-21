Диего Симеоне: "Надеюсь, "Атлетико" сыграет в финале Лиги чемпионов на своем стадионе"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что тот факт, что домашний стадион клуба "Метрополитано" примет финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 – важный шаг вперед для "матрасников". Он также выразил надежду, что его команда сможет сыграть в решающем матче турнира.

– Это важный шаг вперед для клуба, – приводит Marca слова Симеоне. – Надеюсь, мы сможем поддержать клуб и сыграть в финале Лиги чемпионов у себя дома.

Напомним, "Метрополитано" была открыта матчем 4-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Малага" (1:0). Арена вмещает 67 703 человека.