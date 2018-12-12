Диего Симеоне: "Мы должны быть довольны тем, что вышли из группы"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне - о матче с "Брюгге" (0:0) в Лиге чемпионов. Его команда заняла второе место в группе и вышла в 1/8 финала.

- Я счастлив, потому что мы вышли в 1/8 финала. Это важно для клуба, - цитирует тренера Football Espana. - Нам нужно было попасть в плей-офф, и мы должны быть довольны этим. Теперь посмотрим, кто нам достанется и попытаемся прибавить. Мы сыграли хорошо. Мы были лучше соперника в первом тайме и имели шансы забить. Второй тайм был более равным. Я покидаю стадион спокойным, потому что ребята сделали все для победы. Им не хватило только точности, чтобы забить. Доволен тем, как мы играли. Мы контролировали мяч, но нам не хватило точности а в футболе это самое главное. Я не знаю, кто нам достанется в 1/8 финала. Кто будет, тот и будет.

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