Диего Симеоне: "Матч с "Карабахом" важен для клуба, болельщиков, игроков и меня"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Карабаха" признал, что его команда неудачно начала выступление на европейской арене в сезоне-2017/18. После трех туров мадридцы занимают третье место в группе, набрав 2 очка (2 ничьих и поражение).

– Тренер всегда в ответе за то, что происходит на поле. Я не собираюсь от нее уклоняться, – цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. – Мы не слишком хорошо начали в Лиге чемпионов. Мы заслуживали победы в Риме, а "Челси" здесь был очень хорош. В первом матче с "Карабахом" мы могли рассчитывать на большее. Завтра у нас будет замечательный шанс подправить ситуацию на глазах собственных болельщиков, и мы к этому готовы.

Ты всегда беспокоишься за результат, это подтвердит любой тренер. Ты всегда хочешь прогрессировать, добиваться побед, достигать поставленных перед командой целей. Мы хотим, чтобы "Атлетико" был среди лучших команд мира. Было бы плохо, если бы я не волновался и был спокоен.

Успехи последних лет в самых разных турнирах привели к тому, что, когда мы не достигаем блестящих результатов, нас критикуют. Но необходимо с этим жить, если мы действительно хотим совершенствоваться. Завтра мы обязаны кое-что сделать. Этот матч важен для клуба, для болельщиков, для игроков, для меня. Мы выйдем на поле, понимая это. Мы хотим добиться хорошего результата и продолжить прогрессировать, и именно с этими мыслями мы будем готовиться к завтрашней игре.