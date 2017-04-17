Диего Симеоне: "Лестер", как и "Атлетико", является домашней командой"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера" подчеркнул, что "лисы" постепенно набирают форму. Первая встреча команд в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

– "Лестер" – отличная команда, играющая в интенсивный футбол, – цитирует AS Симеоне. – Постепенно они набирают форму и начинают обретать себя образца прошлого года. Как обычно и бывает в подобных противостояниях, все решат мелкие детали. "Атлетико" можно назвать домашним клубом и "Лестер" является таковым. Поэтому нас ждет сложная игра.

Отметим, что ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Лестер" – "Атлетико" состоится во вторник, 18 апреля, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.