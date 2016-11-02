Диего Симеоне: "Класс Гризманна решил исход встречи с "Ростовом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:1) выразил удовлетворение вырванной на последних секундах победой, передает из Мадриде спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Специалист отдал должное российской команде.

– Как оцените эту победу, которая была добыта лишь штурмом отчаяния?

– Тяжелая игра, очень конкурентный матч. Сильный соперник, мы знали это еще по первой игре. Они позволяют создавать малое количество моментов. Матч плохой с моей точки зрения как тренера, тем не менее игроки решили исход матча в нашу пользу.

– Годин почему не выходил вперед?

– Действительно, я принимал плохие решения и с тяжелым чувством заканчивал матч. Это игрок, который может быть очень полезен и решить исход матча. Я решил не выдвигать его вперед, и это было неправильное решение.

– Вы ушли сегодня со скамейки расстроенным?

– Не расстроенным, я бы сказал иначе (нецернурное испанское ругательство). Хотя я уже сказал, что принимал сегодня плохие решения, но испытваю гордость за ту форму, в которой находится команда. Этим я горжусь.

– Какие свои решения вы считаете неудачными?

– Откровенничать не стану. Я плохо проведу сегодняшнюю ночь, и буду это все обдумывать.

– Как получилось, что мгновенно пропустили ответный гол?

– Они завладели мячом. Они хорошо играют вертикально, и если уж завладели мячом в такой атаке, с ними сложно справиться. Это была наша потеря.

– Что вы сказали арбитру?

– Это было сложное решение для арбитра на линии, который вначале решил что был офсайд, но потом переменил решение.

– Как оцените игру Гризманна?

– Гризманн лишь на последних метрах показывает, что он сделает. Его класс решил исход матча сегодня.