Диего Симеоне: "Класс Гризманна решил исход встречи с "Ростовом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:1) выразил удовлетворение вырванной на последних секундах победой, передает из Мадриде спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Специалист отдал должное российской команде.
– Как оцените эту победу, которая была добыта лишь штурмом отчаяния?
– Тяжелая игра, очень конкурентный матч. Сильный соперник, мы знали это еще по первой игре. Они позволяют создавать малое количество моментов. Матч плохой с моей точки зрения как тренера, тем не менее игроки решили исход матча в нашу пользу.
– Годин почему не выходил вперед?
– Действительно, я принимал плохие решения и с тяжелым чувством заканчивал матч. Это игрок, который может быть очень полезен и решить исход матча. Я решил не выдвигать его вперед, и это было неправильное решение.
– Вы ушли сегодня со скамейки расстроенным?
– Не расстроенным, я бы сказал иначе (нецернурное испанское ругательство). Хотя я уже сказал, что принимал сегодня плохие решения, но испытваю гордость за ту форму, в которой находится команда. Этим я горжусь.
– Какие свои решения вы считаете неудачными?
– Откровенничать не стану. Я плохо проведу сегодняшнюю ночь, и буду это все обдумывать.
– Как получилось, что мгновенно пропустили ответный гол?
– Они завладели мячом. Они хорошо играют вертикально, и если уж завладели мячом в такой атаке, с ними сложно справиться. Это была наша потеря.
– Что вы сказали арбитру?
– Это было сложное решение для арбитра на линии, который вначале решил что был офсайд, но потом переменил решение.
– Как оцените игру Гризманна?
– Гризманн лишь на последних метрах показывает, что он сделает. Его класс решил исход матча сегодня.
pashkovskiy a.a.
ВОТ ЧМОШНИК!РЕШИЛ КЛАСС ГРИЗМАНА))))РЕШИЛИ ИГРОКИ РОСТОВА!ЛУЧШЕ ПРО КЛАСС ГРИЗМАНА ГОВОРИ,КОГДА ОН БАРСЕ ЗАБЬЕТ НА ПОСЛЕДНИХ СЕКУНДАХ!!!РОСТОВ-ББББРРРААААВВВОООО!!!РЕАЛЬНО,ГОРДОСТЬ,ЗА НАШ ФУТБОЛ ПРОБИРАЕТ!!!ХУСАИНОВ ГОВОРИТ:ЧТО ГОЛ ЗАСЧИТАН,НЕВЕРНО!))ЛУЧШЕ БЫ ХУСАИНОВ СУДИЛ ЭТОТ МАТЧ)))
01:48