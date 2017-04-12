Диего Симеоне: "Исход противостояния "Атлетико" - "Лестер" решится в ответном матче"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что исход противостояния с "Лестером" в 1/4 финала Лиги чемпионов решится в ответном поединке. Первый матч пройдет сегодня в Испании и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Я не думаю, что кто-либо добьется серьезного преимущества в счете после первого матча, принимая во внимание уровень команд, - цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне. - Я уверен, что будет очень тяжело и все в итоге решится в ответном матче. Думаю, что "Лестер" выберет тот вариант игры, который лучше всего подходит под качества его футболистов. Они играют вертикально, интенсивно, периодически прессингуют и рассчитывают на взрывную скорость Варди. "Лестер" пытается развивать и дальше умения своих игроков, и именно это помогло клубу подняться так высоко в Европе.

Трансляция матча "Атлетико" - "Лестер"