Диего Симеоне: "Игра "Ромы" – это все, о чем я думаю"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" отметил скоростных игроков итальянской команды и техничную полузащиту. По мнению наставника испанского клуба, соперник по предстоящей игре может провести отличный турнир.

– Я уважаю "Рому" и с удовольствием вспоминаю время, проведенное в "Лацио" (аргентинец играл за бело-голубых с 1999 по 2003 год. – Прим. "СЭ"), – цитирует Football Italia Симеоне. – Но сейчас я не хочу говорить об этом. Игра "Ромы" – это все, о чем я думаю. Они действуют очень хорошо. У них есть быстрые игроки, сильная и техничная полузащита. Повторюсь, это все, о чем я думаю.

У нас нет комплекса неполноценности. У каждого есть право на собственное мнение. У нас, как и у "Ромы" с "Челси" есть шансы выйти в плей-офф.

Мы должны думать о том, как действовать в своем стиле. Как говорят у нас в футболе, самая важная игра – следующая. "Рома" – великая команда. Они играют очень хорошо и могут провести отличный турнир.