Диего Симеоне: "Игра "Реал" - "Атлетико" будет крайне тяжелой для судей"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Реала" отметил работу в "Королевском клубе" Зинедина Зидана. Специалист выразил надежду на то, что главный арбитр встречи Мартин Аткинсон останется незамеченным.

– Это будет тяжелый матч, – цитирует Marca Симеоне. – Несмотря на проблемы с защитной линией, я уже определился с тем, кто сыграет правого крайнего.

Зидан проделал захватывающую работу в "Реале". Он вывел команду на очень хороший уровень. Знаю, что завтра они с первых минут постараются решить исход противостояния, оказывая на нас очень большое давление. Матч предстоит сложным и для арбитров. Надеюсь, что главный судья останется незамеченным.

Первый матч между "Реалом" и "Атлетико" состоится во вторник, 2 мая, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.