Диего Симеоне: "Гризманн в невероятной форме"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне остался доволен игрой команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (2:0). Один из мячей в матче забил Антуан Гризманн, которого тренер похвалил.

– Команда хорошо отреагировала на прошлое поражение, – цитирует AFP Симеоне. – Мы поняли, как работать против этой команды, против соперника, который не проигрывал в чемпионате и Лиге чемпионов. Учитывая этот результат, можно сказать, что вся наша работа была проделана не зря.

Гризманн в невероятной форме. Он проводит фантастический сезон. Когда он на кураже – способен на все.