Диего Симеоне: "Гризманн провел великолепный матч"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подвел итог матча с "Монако" (2:1) в Лиге чемпионов. Он отметил игру Антуана Гризманна.

- Он прогрессирует от матча к матчу, - цитирует специалиста Football Espana. - Это игрок, который может сыграть решающую роль на ключевых участках поля. Он очень целеустремленный, когда находится рядом со штрафной. Он комбинировал с Диегу Костой и создавал другие моменты, что было очень важно. Это был отличный матч для Гризманна. Мы заслужили победу. Мы создали много моментов и смогли отыграться.

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