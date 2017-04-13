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Диего Симеоне: "Гризманн - потрясающий футболист, я даже не знаю его позицию на поле"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высоко оценил игру нападающего Антуана Гризманна в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Лестером" (1:0). По словам специалиста, форвард, который стал автором единственного гола в этой встрече, полезен на любом участке поля.

- Гризманн - потрясающий футболист. Я даже не знаю, какую позицию на поле он занимает, - приводит Marca слова Симеоне. - Он работает на каждом участке, забивает, как центрфорвард и отдает голевые пасы, как полузащитник. Также он хорошо действует в обороне. Оставшаяся часть сезона очень важна для него, и он это понимает.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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