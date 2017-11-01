Диего Симеоне: "Должны были побеждать, но "Карабах" хорошо оборонялся"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Карабаха" (1:1) отметил, что его команда показала хорошую игру во втором тайме. По его словам, этому помешала игра соперника в обороне и действия голкипера Ибрахима Шехича.

- Нам нужно было весь матч играть так, как во втором тайме, - приводит As слова Симеоне. - Голкипер "Карабаха" показал отличную игру, а соперник хорошо оборонялся. Конечно, это не тот результат, который нам был нужен. Как и в прошлой игре, мы должны были побеждать. Но судьба распорядилась иначе. Ничего не остается - будем продолжать работу.