Диего Симеоне: "Добились хороших результатов в Голландии и России"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Баварии" (0:1) отметил, что во втором тайме команда играла лучше и могла сравнять счет. По словам наставника, он доволен итоговым результатом. Напомним, "Атлетико" еще до этой встречи обеспечил себе первое место в группе.



– У нас было несколько хороших моментов в самом начале встречи, – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА – Затем "Бавария" стала контролировать игру. Соперник доминировал в первой половине. Во втором тайме мы выглядели лучше, особенно в последние 15 минут. Получился совершенно другой тайм – мы смогли прибавить. В концовке могли добыть ничью, поэтому я и сказал Облаку идти на угловой.

Мы добились хороших результатов в Голландии и России. В целом показали хорошую игру по ходу трунира. Благодаря этому у нас было выгодное положение еще до этой игры с "Баварией".