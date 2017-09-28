Диего Симеоне: "Челси" был лучше"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после поражения от "Челси" (1:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил справедливость результат. Напомним, лондонцы забили победный гол на 90+4-й минуте встречи.

– "Челси" был лучше нас. Они постоянно чувствовали себя более комфортно, – цитирует Симеоне Football Espana. – Азар и Мората? "Челси" в целом провел хороший матч. Соперник был очень нацелен на победу и силен, добился хорошей и заслуженной победы.

Поражение воспримем как должное. Хотя Сауль имел шанс, чтобы сделать 2:0 в нашу пользу. Тем не менее, соперник был лучше в тактическом и физическом планах. Надо его поздравить.

Все, что нам остается делать – продолжать расти в каждом аспекте. Уверен, что победы придут. "Рома" победила? Если бы она проиграла, ничего бы не изменилось.