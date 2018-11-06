Диего Симеоне: "Боруссия" показывает привлекательный футбол и может стать чемпионом Германии"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне​ перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" отметил, что у дортмундцев хорошие шансы выиграть чемпионат Германии.

- "Боруссия" - одна из лучших команд Европы прямо сейчас, и именно поэтому они возглавляют бундеслигу, идут без поражений на внутренней арене и в Лиге чемпионов, - цитирует пресс-служдба УЕФА Симеоне. - Они показывают привлекательный футбол и, если продолжат играть на этом уровне, будут иметь прекрасные шансы на завоевание чемпионского титула в Германии.