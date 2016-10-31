Диего Симеоне: "Атлетико" уже обыграл "Ростов"? Мне все равно, что говорят"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед домашним матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" отметил, что нападающий Фернандо Торрес сыграет завтра с первых минут. По словам наставника, чем сложнее складывается поединок, тем сильнее играет 32-летний форвард, передает спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Какие сильные стороны вы увидели в игре "Ростова"?

– Мы увидели, что у них четкие игровые идеи и представление о том, что они могут, а что нет. Свои сильные стороны они развивают максимально. И лишнее доказательство сложности завтрашней задачи – то, что первый матч мы выиграли минимально. Нам вновь придется приложить много усилий для победы.

– Известно, что Гайтан не сможет сыграть. Стало быть, Торрес точно будет в основном составе?

– Да, это так. И у нас есть еще сомнения по отдельным позициям, решение мы примем позднее.

– Какие качества Торреса вам кажутся важными для завтрашней игры?

– Работоспособность, борьба за достижение результата. Чем сложнее складывается матч, тем сильнее он играет. Он из тех немногих, кто уже сталкивался с такими задачами, какая будет завтра.

– Многие считают, что матч уже выигран. Интересно ли вам готовиться к нему?

– Мне все равно, что говорят. Мы играем с серьезной командой. Мы с трудом выиграли в Ростове, и нам придется постараться, чтобы уже завтра решить задачу выхода в следующий раунд.